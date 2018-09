Activités au Centre des femmes du Val et des Sources

Windsor – Le Centre des femmes du Val-Saint-François (CFVSF) invite les femmes de la MRC du Val-Saint-François et de la MRC des Sources à participer aux activités suivantes:

• Chorale mixte: Les hommes sont les bienvenus. La chorale permet d’exprimer les émotions qui nous habitent, de trouver sa place au sein d’un groupe et de vibrer dans un espace de joie. Inspirées de vos chansons favorites, vous êtes invitées à venir libérer votre voix et votre cœur. À Windsor les lundis (12) du 17 septembre au 10 décembre, de 18h30 à 20h30.

• Atelier de création libre: Tout en prenant un café ou tisane, l’atelier de création offre un espace de rencontres, propice au plaisir, et au temps de qualité entre femmes. Celles qui vivent de l’isolement sont invitées à venir partager et créer, peu importe, l’âge ou expérience en art. Cet atelier permet aux femmes de développer ou d’actualiser leurs habiletés et leur créativité. Chaque participante décide de qu’elle souhaite réaliser. Elle peut également apporter ses projets personnels. À Windsor, les lundis à partir du 17 septembre, 13h à 16h

Inscription à l’avance obligatoire. Visitez notre site à www.cfvsf.com. Contactez-nous à info@cfvsf.com ou au 819-845-7937/1-800-909-7937.