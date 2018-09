Soirée reconnaissance pour les bénévoles du Festival country de Wotton

Wotton (GCA) – Comme le veut la tradition, dans les semaines qui vont suivre la tenue du Festival country de Wotton, les personnes bénévoles au nombre d’une centaine pour l’édition2018, ont eu droit à une soirée hommage, avec repas à volonté et soirée dansante avec orchestre, afin de les remercier pour leur implication au long des 5 jours de l’événement.

Tout au long de cette soirée, quelque 25 prix de présence ont été attribués aux bénévoles présents par tirage au sort. De plus, comme chaque année également, à partir des profits qui ont été dégagés, quatre chèques ont été remis à des organismes communautaires du milieu pour le soutien et l’assistance au développement dans leurs différentes missions.

Un premier montant de 500$ a été remis à une organisation d’aide et d’assistance aux enfants handicapés de Wotton. Un deuxième montant de 2500$ a été donné à l’école primaire Hamelin de Wotton, pour le projet Agri-Techno, ainsi que pour le développement et la mise en place d’activités parascolaires durant l’année. Un troisième chèque cette fois au montant de 1500$ a été remis à la bibliothèque de la municipalité «Le Bouquinier», afin de pouvoir procéder à l’achat de nouveautés, et afin de compléter certaines collections. Quant au quatrième chèque, il sera remis sous peu, au département des incendies de la localité, afin de compléter la tenue vestimentaire de sortie, de 4 à 6 nouveaux pompiers du service.

En terminant, mentionnons que près de 8000 personnes provenant des quatre coins du Québec et d’autres provinces, dont l’âge moyen se situe entre 65 et 70 ans, ont participé activement à l’ensemble des activités de l’édition2018. On retrouvait également sur différents sites à proximité du cœur de la fête, quelque 425 véhicules récréatifs. Selon MmeAnn-France Richard, porte-parole du comité organisateur, l’an prochain marquera le 15e du festival, et on veut souligner cet anniversaire de façon spéciale. Pour l’instant, le comité est à se pencher sur la formule que cela prendra.