Installation des officiers du 4e degré des Chevaliers de Colomb

Wotton (GCA) – C’est en présence d’une centaine de personnes que c’est déroulé samedi dernier à l’église de Wotton, la mise en place des responsables de fonctions, pour une partie du District # 1, soit l’Estrie. Précisons que ce secteur comprend l’Assemblée Mgr Castonguay dans la grande région d’Asbestos, l’Assemblée Révérend Élie de Sherbrooke, ainsi que l’Assemblée Mgr Cabana également à Sherbrooke, et l’Assemblée Philibert Cliche de Lac-Mégantic.

Précisons que le très vaste territoire du 4e degré de l’Estrie s’étend de Belœil à Lac-Mégantic, et de Sorel à Coaticook. Lors de ce cérémonial hautement protocolaire, les personnes désignées ou conférées à certaines responsabilités ou mandats dans cette organisation se voient remettre les insignes qui sont dévolus à leurs fonctions inhérentes. Le tout se termine par des agapes fraternelles. Le District # 1 qui est divisé en deux sections distinctes, et il comprend 16 différentes assemblées en Estrie et en Montérégie.

Rappelons en terminant, que Le 4e Degré a pour principale mission de soutenir le patriotisme de ses membres, mais il a également pour mandat de défendre la foi, ainsi que l’Église, et de promouvoir les valeurs chrétiennes et civiques léguées ou transmises par leurs prédécesseurs.

Les membres du 4e degré se distinguent également par leur décorum protocolaire. Ainsi l’habillement distinctif confère une visibilité reconnue aux Chevaliers de Colomb.