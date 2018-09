Délais concernant les travaux de réfection du chemin Nicolet-Falls

Danville (GCA) – En attente de réparation depuis près de 3 ans, les gens qui empruntent régulièrement ce tronçon de route devront patienter encore quelque temps avant que le tout soit complètement rétabli à la normale. Après une première étude dite de phase # 1, d’évaluation de reconstruction et faisabilité du Ministère des Transports, il appert que la section concernée par la reconstruction pourrait être contaminée.

Afin de vérifier le tout dans le but de s’assurer que l’on puisse amorcer les travaux à brève échéance. Le ministère vient d’exiger une nouvelle étude dite de phase # 2, qui permettra cette fois aux experts d’un laboratoire de procéder à des prélèvements par carottage d’ici deux semaines, aux fins d’analyse exhaustive des sols. Selon les autorités de la ville de Danville, on a bon espoir que le tout rentre dans l’ordre d’ici peu, avec l’aval du certificat d’autorisation du ministère, et que les travaux pourront être effectués avant l’hiver.

Cette nouvelle demande du ministère a nécessité une résolution lors de la dernière assemblée du conseil mardi dernier, afin de dégager un montant de 4945$ pour aller de l’avant sans plus tarder, avec cette nouvelle exigence de phase # 2. Il est à noter que le ministère concerné, remboursera 80% de la facture de cette nouvelle demande.