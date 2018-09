22e édition des Vins et fromages au profit de la Poudrière

Windsor (RC) – Les membres du conseil d’administration du Parc historique de la Poudrière de Windsor ont lancé les invitations pour la 22e édition des Vins et fromages qui se tiendra le mardi 25 septembre prochain au Centre régional du Bel Âge. Les convives seront attendus à compter de 18h.

Au cours des années, cette activité est devenue un rendez-vous incontournable pour la région. L’édition 2018 est d’autant plus significative qu’elle coïncide avec le 25e anniversaire du parc historique. À cette occasion, les invités dégusteront et découvriront des vins sélectionnés, des fromages régionaux ainsi que des charcuteries.

«Afin d’assurer la pérennité du site historique, la Poudrière doit constamment se renouveler face à de grands défis dans les prochaines années. Le maintien et la préservation des vestiges archéologiques et des sentiers sont au cœur de l’expérience qu’offre la Poudrière à ses visiteurs. La soirée annuelle de collecte de fonds de Vins et fromages représente une grande aide pour le maintien du site et la réalisation de sa mission», mentionnent les conseillers municipaux de la Ville de Windsor, Gaétan Graveline, Ana Rosa Mariscal et Daniel Pelletier qui se greffent aux membres du conseil d’administration.

Les réservations peuvent se faire en appelant au 819 845-5284, ou par courriel à dir.poudriere@villedewindsor.qc.ca. Le coût de le la soirée est de 80$ par personne ou 640$ pour une table de 8 personnes. Un service de raccompagnement sera disponible après la soirée.