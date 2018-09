Asbestos souligne l’apport des citoyens à l’embellissement de la ville

Asbestos (RL) Un tout nouveau programme voit le jour à Asbestos, celui des «Mentions d’honneur pour l’embellissement». Il s’agit d’une initiative des élus municipaux afin de souligner positivement le travail et l’implication des résidents de la ville, à la mise en valeur de celle-ci par l’entretien et l’aménagement de leur demeure extérieure.

Pour Caroline Payer, conseillère et présidente du comité d’urbanisme, ce programme est une belle initiative afin que la population souligne entre elles, les bons coups de leurs concitoyens méritants. «Il est important de dire que ce n’est pas un concours, mais bien un programme permanent afin de faire ressortir la beauté de notre municipalité par les efforts que nos résidents mettent à faire de celle-ci un milieu invitant, attrayant et où il fait bon vivre», souligne-t-elle avec enthousiasme.

Interrogée sur le fonctionnement, la sélection et l’attribution des honneurs, MmePayer avait pour réponse ceci: «Nous avons instauré une adresse courriel (mention@ville.asbestos.qc.ca) qui est à la disposition de la population et par laquelle il sera possible de faire une dénonciation positive d’un voisin ou d’un résident qui selon nous mérite que l’on souligne son travail d’aménagement. Par la suite des membres du comité sillonneront les rues de la ville afin de s’imprégner à leurs tours de la propreté et de la beauté des lieux rapportés. Or lorsqu’une adresse sera sélectionnée, nous remettrons un certificat honorifique au propriétaire ou locataire des lieux, une petite affiche sera installée sur le terrain méritant, il y aura également prises de photos et nous ajouterons le nom de la personne sur la page Facebook et le site internet de la ville. À noter que la qualité et l’originalité des décorations lors d’évènements ou de fêtes populaires, tel que l’Halloween ou Noël par exemple, seront également pris en charge par ce programme innovateur et stimulant» de conclure madame la conseillère.