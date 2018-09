CAB de Richmond : un appel aux bénévoles prêts à soutenir la communauté

Richmond (RC) – Depuis trente-huit ans, le Centre d’action bénévole de Richmond (CAB) met tout en œuvre pour promouvoir, stimuler et soutenir l’implication de bénévoles sur son territoire. Par leur engagement et leur sens élevé de responsabilités, les bénévoles y jouent des rôles indispensables autant comme acteurs que partenaires. Leurs valeurs, leurs idées et leurs actions mises en commun sont d’une richesse inestimable pour l’organisme.

Le CAB de Richmond est un organisme à but non lucratif géré par un conseil d’administration composé de neuf citoyens, citoyennes engagées et dirigées par une équipe dynamique et dévouée composée de 4 employées. Les champs d’action visent le développement de l’action bénévole et communautaire; le soutien à la communauté; la gouvernance et la vie associative. Le territoire couvert par le CAB regroupe les cantons de Cleveland et Melbourne, Kingsbury, Richmond et Ulverton.

Richmond

«Le bénévolat est au centre de la mission du CAB de Richmond et le recrutement de bénévoles en constitue un volet essentiel, il serait difficile, voire même impossible, de répondre aux différents besoins de la communauté. Nous avons le souci d’offrir à nos bénévoles une formation adéquate et de leur apporter une écoute active, dans le respect de notre code d’éthique», mentionne Louise Bédard, coordonnatrice en maintien à domicile.

Pour celles et ceux qui ont du temps libre, responsable, actif et impliqué dans leur communauté, la coordonnatrice expliquera les différents champs d’activités dans lesquels chacun pourra soumettre son nom pour devenir bénévole au sein de l’organisme le lieu d’une grande famille.

Pour toutes personnes qui aimeraient bénéficier de certains services ou toutes autres qui aimeraient se joindre à l’équipe de bénévoles, communiquez avec le Centre d’action bénévole de Richmond (1010, rue Principale Nord porte A) au 819 826-6166, ou au site web, cabrichmond.com.