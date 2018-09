Activité estivale au parc Boudreau

Danville (RL) — Le comité de revitalisation du parc Boudreau de Danville a profité de son activité estivale d’épluchette de maïs le samedi 25 août dernier pour faire le dévoilement d’une toute nouvelle enseigne d’identification pour le parc. L’annonce en a été faite par madame Nathalie Boissé, conseillère municipale à Danville en charge de ce secteur. «C’est un grand plaisir pour nous aujourd’hui de procéder au dévoilement de la nouvelle enseigne qui surplombera notre parc de quartier. Nous retrouvons sur celle-ci, quatre dessins finalistes d’un concours que nous avons initié auprès des jeunes du secteur. Le dessin gagnant est celui situé dans le haut et est l’œuvre d’une jeune fille âgée de 11 ans, Maggie Bérubé alors que les finalistes sont Casey Desrochers neuf ans, Blake Desrochers et Josh Barrette qui a cinq ans, félicitations à tous les participants.»

«Le remplacement de l’affiche est rendu possible grâce à l’extraordinaire travail des bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année dans différentes activités-bénéfices comme le souper spaghetti, fait en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Danville ainsi que les soirées d’Halloween et de Noël notamment. Nous avons reçu un appui important de la ville de Danville qui croit fermement en la revitalisation de ce secteur et nous avons également pu compter sur une contribution financière de la part de notre députée sortante, madame Karine Vallières pour la réalisation de ce projet.» mentionne MmeBoissé.

Le comité du domaine Boudreau, depuis sa création en 2014, aura permis en collaboration avec les différents donateurs et commanditaires de la région, à injecter plus de 40000 dollars pour la revitalisation du secteur. L’installation d’un module de jeu pour les enfants, la réfection du terrain du parc, l’installation d’une clôture de protection ainsi qu’une signalisation de limite de vitesse ne sont là que quelques exemples des réalisations du groupe de bénévoles composé de Nancy Desrochers, Mélanie Lemelin et Jean Couture qui travaillent constamment à faire de ce milieu de vie, un endroit où il fait bon vivre.