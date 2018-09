De l’espace supplémentaire et de belles réussites pour le Nitro

Windsor (RC) – Comme chaque année, la saison estivale de l’Association du soccer mineur de Windsor se poursuit rapidement au fil ses semaines. Le dimanche 19 août, le Nitro était l’hôte du festival de fin de saison regroupant toutes les équipes estriennes du U9 et du U10, dont celles du Celtic de Richmond.

Auparavant, le dimanche 19 août, les jeunes des U5 aux U8 ont profité de la Journée Timbits. Peu de temps auparavant, plusieurs bénévoles, joueurs, joueuses et de membres de l’école secondaire et l’Association ont remis à neuf le terrain du Tournesol. Cette initiative a dès lors fait la différence au niveau du calendrier des matchs et de l’accès au retour d’un espace attendu.

Le U12 deux fois

Rappelons que les deux formationsU12 ont remporté la médaille d’or à la 30e édition du tournoi des Frontières de Coaticook en date du 13 août. La troupe d’Erik Lacasse et Steve Couture en U12M-A s’est présentée en demi-finale avec un cumul de 6 points au terme des 4 parties de classement (1 victoire et 3 nulles), générant une victoire en demi-finale par la marque de 1-0 devant Magog, ajoutant un même résultat devant Sherbrooke DM.

Chez les fillesU12F locale, elles ont remporté la médaille d’or pour une deuxième fois cette saison grâce à un tournoi parfait de 5 victoires en 5 rencontres! C’est donc avec une fiche de 15 points (12 buts pour et seulement 3 buts contre) que les filles dirigées Mélanie Roberge et Genevière Beauvais ont mis la main sur l’or à Coaticook.

Des félicitations sont également adressées aux autres équipes du Nitro qui ont offert un beau tournoi avec les équipes du U10F locale de Stéphane Lépine, du U11M-A de Jean Lemay et du U12M-L2 avec Hugues Thibeault.