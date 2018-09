Une 40e édition du Festival des Gourmands réussie

Asbestos (RL) - Le comité organisateur du 40e Festival des gourmands d’Asbestos dresse un bilan provisoire des plus positifs alors que l’on estime à plus de 40000 le nombre de visiteurs venus participer à l’évènement. Le président monsieur Jacques Benoît se dit très satisfait du déroulement de la fin de semaine. «C’est vraiment gratifiant de voir les gens qui s’amusent au festival, voilà l’essentiel de la récompense qu’obtient l’ensemble des artisans et bénévoles qui ne ménagent pas les heures de travail depuis plusieurs semaines. L’objectif du comité organisateur étant toujours d’offrir à la population un week-end de festivités grandioses, nous sommes particulièrement fiers de voir que les soirées de spectacles offerts dans le cadre de notre 40e édition furent de vifs succès. Major Lee suivi de pépé et sa guitare s’emparaient de la grande scène le jeudi, le lendemain ce sont les populaires Cowboys Fringants qui faisaient vibrer la foule, alors que Laurence Jalbert et ses invités, sont venus fermer le volet musical devant un public conquis le samedi soir. Un spectacle d’humour fort apprécié prit place lors de la dernière journée.

Ajoutons à cela, la place de la gourmandise qui a obtenu une fois de plus cette année la faveur du public avec un achalandage accru, dépassant même les prévisions de bons nombres d’organismes.» De nous confier monsieur Benoît. Ce dernier tenait également à remercier le coordonnateur du festival, René Collard, tous les membres du conseil d’administration ainsi que l’ensemble des bénévoles, qui œuvrent sans relâche à faire de ce rendez-vous annuel, une belle réussite. «Nous désirons remercier nos généreux partenaires d’affaires: ABS Remorques, la ville d’Asbestos, la caisse Desjardins des Sources ainsi que l’ensemble de nos commanditaires pour leurs appuis indéfectibles et sans qui rien de tout cela ne pourrait être possible.» De conclure le président.