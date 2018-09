Fête foraine à Saint-Claude : trois jours d’amusements

Saint-Claude (RC) – La Fête foraine annuelle s’étalera les 24, 25 et 26 août. Pour ceux et celles qui ont organisé ces trois jours, l’évènement annuel demeure une belle façon de célébrer l’été en famille et amis à l’approche de la rentrée scolaire.

Vendredi

C’est durant la soirée du vendredi 24 août que débutera la fête au parc de l’Église avec la présence des Frères Bazin qui offriront un répertoire de musique traditionnelle. Pour l’occasion, chacun apportera sa chaise et ses consommations dès 20h. À 21h, le feu de joie sera de la partie.

Samedi

Le samedi suivant, le tournoi de balle se mettra en branle dès 9h30. Également au terrain de balle, le lancer du baril amusera les jeunes et les adultes à partir de 14h30. Le coût est de 2$ pour chaque participant et des bourses seront remises aux gagnants. De 11h à 16, des artisans seront sur place tandis que les portes de la caserne des pompiers seront ouvertes pour les petits et les grands. D’ailleurs, il y aura une remise de médailles de reconnaissance pour des pompiers de Saint-Claude à compter de 15h.

À 13h, le magicien André Rancourt amusera les enfants. Toujours au parc de l’Église, la danse country et musique se déroulera avec la professeure Nicole Dion. Jeux gonflables, mini-fermette, maquillage, jeux de kermesse et cantine ouverte toute la journée s’ajouteront à l’après-midi.

En soirée, les familles pourront profiter d’un film en plein air à partir de 21h. Tout comme la soirée du 24, apportez une chaise, une couverture ou petite laine et des grignotines!

Dimanche

Un tournoi de pétanque et des grosses poches occuperont l’avant-midi à partir de 11h30 (inscription obligatoire). Le début des parties de cartes à 13h occupera l’après-midi (coût: 5$) pour ainsi mettre la fin des festivités.