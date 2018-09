La beauté des minéraux à Asbestos

Asbestos - Présentée le samedi 18 août de 10h à 19h et dimanche 19 août de 10h à 17h à l’Aréna Connie-Dion, lors du Festival des Gourmands, la foire minéralogique d’Asbestos est la 3eexposition de minéraux en importance au Québec.

Avec plus d’une cinquantaine de tables d’exposants où il est possible de venir admirer et acheter. Que ce soit, des pierres de collection, des bijoux artisanaux, des vitraux, des minéraux du monde et du Québec ou encore, plus particulièrement de la région en provenance de la mine Jeffrey, ainsi que des fossiles ou souvenirs, la foire en a de toutes sortes à vous offrir.

Chaque année des milliers de visiteurs de partout en province viennent parcourir la foire durant les deux journées du festival.

Organisée par le Club de minéralogie d’Asbestos, la foire célèbre cette année sa 25eédition. Plusieurs activités sont au programme autant pour les enfants que les adultes : une démonstration de polissage de pierres et de sculpture, une chambre noire pour observer les pierres qui changent de couleur.

Venez découvrir toute la magie que les minéraux ont à vous offrir !