Pour satisfaire votre gourmandise à Asbestos

Asbestos - La place de la gourmandise présentée par Coop Métro Plus est mise en place à partir le 17h le vendredi 17 août à l’occasion du Festival des Gourmands. La place propose aux visiteurs l’entrée gratuite à 14 kiosques offrant une panoplie de mets tous aussi délicieux les uns que les autres.

Vous pouvez ainsi commencer votre visite avec un bon café de bons déjeuners traditionnels et santé, des brochettes de fruits et la nouveauté de cette 40eédition, de succulentes gaufres sucrées et salés pour bien se réveiller et pour profiter au maximum de ce que le festival a à vous offrir.

Situé au parc Dollard, sur la rue Noël, la place de la gourmandise vous offre la possibilité de profiter d’un bon spaghetti, du poisson frais, de tendres brochettes de poulet, un savoureux smoked meat sur pain ou encore de délicieuses saucisses de sanglier avant de retourner profiter des manèges, spectacles, exposition d’auto anciennes ainsi que plusieurs autres animations et activités.

Après avoir dépensé votre énergie sur le site, il est temps de revenir se rassasier encore une fois avec de satisfaisants hambourgeois, pizzas et pommes de terres frisées ou encore pour ceux qui préfèrent un peu de sucré, plusieurs choix de desserts sont disponibles.

Avec tous ces choix, la place de la gourmandise est la bonne place pour satisfaire sa gourmandise.​