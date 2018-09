Un appui financier pour l’entreprise Recycleur Recycar

Saint-Denis (RC) – Développement Val-Saint-François a contribué récemment au lancement de l’entreprise Recycleur RecyCar 2017 Inc. en lui octroyant une aide financière de 40 000 $ du Fonds local d’investissement et du Fonds local de solidarité.

« Il y aura toujours une place importante sur le marché pour les centres de recyclage. Recycleur RecyCar 2017 Inc. est la seule entreprise en région qui œuvre dans le domaine du recyclage de voitures européennes et de camions commerciaux légers », observe Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Située à Saint-Denis-de-Brompton, l’entreprise se spécialise dans les pièces usagées et l’achat de véhicules accidentés qui seront démantelés et dans la revente de pièces mécaniques et de carrosseries. Certains véhicules seront vendus après reconstruction et un service de mécanique automobile est également offert.

Les promoteurs, Sébastien Leblond et Alexandra Gagné-Dubois, mentionnent que trois emplois seront initialement créés. D’ici cinq ans, quatre autres postes s’ajouteront. Précisons également que le projet a bénéficié des services professionnels de conseils et d’accompagnement de Développement Val-Saint-François.