Archives, garden party et photo de groupe à la Société historique

Canton Melbourne (RC) – La Richmond County Historical Society (Société historique du comté de Richmond) invite la population, ses membres, les familles et amis à visiter les archives et le musée. L’endroit sera ouvert le 26 août, de 14h à 17h, au 1161 de la route243 à Canton de Melbourne.

Le thème de cette année2018 est la musique patrimoniale et les visiteurs pourront découvrir des instruments de musique et des expositions anciennes fascinants.

Il y aura à cette occasion une garden party et un bar à gin. Il y aura des boissons non alcoolisées gratuites. C’est un évènement familial avec de la musique, des jeux et un esprit communautaire.

Un évènement spécial nommez en anglais Making History suivra à 15h. Il s’agit d’une photo communautaire de groupe prise sur la pelouse du musée. Cette fois, c’est une nouvelle photo qui s’ajoutera à l’année2018. Chacun est invité à amener des amis et sa famille (et des chaises) pour que cet évènement archivistique représente qui fait l’histoire aujourd’hui!