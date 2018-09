Gestion écoresponsable des matières résiduelles à la Sûreté du Québec de la MRC des Sources

Wotton – L’équipe de la MRC des Sources et le poste de la Sûreté du Québec entament un pas de plus vers une gestion écoresponsable de ses matières résiduelles au sein de son poste situé dans la Municipalité de Wotton.

L’objectif est de détourner les matières résiduelles du site d’enfouissement dans le but de les réintégrer dans la chaîne de production de nouveaux produits et ainsi diminuer l’impact environnemental de l’extraction, de la transformation et du transport de nouvelles matières premières.

Pour y arriver, le poste de la Sûreté du Québec offre, depuis le 19 juillet 2018, une gamme de nouveaux équipements de tri des matières résiduelles et des affiches explicatives qui sont installés dans tous les locaux de l’établissement. Ceux-ci servent à trier les matières résiduelles sur trois voies :

-Matières recyclables (papier, carton, verre, plastique et métal);

-Matières organiques (résidus de table et végétaux);

-Ordures (déchets ultimes).

« Le poste de la Sûreté du Québec de la MRC des Sources et ses employés sont fiers de participer activement à ce projet mené par la MRC des Sources et sont heureux de pouvoir ainsi contribuer à améliorer le bilan environnemental local par une meilleure gestion des matières résiduelles » souligne M. Martin Bernier, responsable d’unité de la MRC des Sources pour la Sûreté du Québec.

Des contenants de collecte pour les piles et batteries, grandement utilisées dans leurs activités, sont également mis à disposition des policiers afin de détourner ces matières dangereuses de l’enfouissement.