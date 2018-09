Comté de Richmond : Trois projets d’infrastructures sportives et récréatives

Comté de Richmond – Dans le but d’assurer la pérennité et la qualité des installations, et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer des activités physiques de façon régulière, une aide financière pouvant atteindre plus de 160 000 $ est allouée pour réaliser trois projets d’infrastructures sportives et récréatives dans la circonscription de Richmond.

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Karine Vallières, en a fait l’annonce le 26 juillet au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx.

« Que ce soit à Cleveland, Saint-Adrien ou Valcourt, il s’agit tous de projets qui ont été priorisés par les citoyens lors des consultations orchestrées par les municipalités concernées. Ils répondent à un besoin réel et font partie d’une planification de maintien et de développement d’infrastructures de loisir. Il importe d’offrir aux familles et à toute la population des infrastructures modernes et sécuritaires qui leur donneront le goût de bouger. Notre gouvernement démontre sa volonté d’y parvenir grâce aux investissements majeurs qu’il réalise à travers la province », a précisé MmeVallières.

Les trois projets sont les suivants :

• Valcourt : Aménagement d’une piste de pumptrack. Il s’agit d’une piste asphaltée présentant une succession de bosses et de virages relevés pour amateurs de vélo de montagne, de BMX et de planche à roulettes. 67 400 $.

• Canton de Cleveland : Rénovation du terrain de balle et lieu d’activités pour les citoyens et leurs enfants. 23 877 $

• Saint-Adrien : Rénovation de la patinoire quatre-saisons, l’installation d’un nouveau système de drainage et d’une nouvelle dalle de béton. 70 042 $