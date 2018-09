L'été se poursuit pour les cadets de la SQ

Windsor (RC) –Les deux cadets de la Sûreté du Québec pour le Val-Saint-François, Jacob Bélair et Maude Couture, ont été désignés pour le territoire de Windsor dès l’approche de la fin des classes. Tous deux ont pour mandat de circuler dans les parcs, les espaces verts, les sentiers ainsi que les rues et emplacements de la Ville. Ils sont aussi engagés auprès de la communauté pour des relations positives à des gens de tous âges. Certaines problématiques pouvant se résoudre sont immédiatement à relayer à la SQ du Val-Saint-François qui sont également sur le terrain.

Parmi les activités qui s’achèveront à la rentrée scolaire, Jabob Bélair et Maude Couture ont participé à des activités et évènements dont ceux de la Fête nationale avec l’apport de la SQ à l’occasion d’un kiosque d’information, à plusieurs activités et particulièrement à une joute amicale de soccer qui a été largement appréciée.