Jean-Paul Tanguay : des remerciements à sa fille et Jim

Cleveland (RC) –C’est durant la fin de semaine prochaine qu’aura lieu le Festival de l’auto ancienne à Richmond suivi de la fête foraine à Saint-Claude où d’autres voitures anciennes seront sur place. Auparavant, en date du 23 juin dernier, se tenait la 8eédition de l’Expo moto renaissance qui se tenait sur le terrain de l’Exposition agricole de comté de Richmond à Canton de Cleveland. Bien connu des amateurs de voitures anciennes, le résidant du secteur Greenlay à Windsor, Jean-Paul Tanguay a décidé d’être sur place avec sa Skyliner 1959 et une nouveauté qui a retenu l’attention.

Partageant l’intérêt de son père pour les voitures vintage et de l’époque d’Elvis Presley, dont celles des années 1950 et 1960, sa fille a décidé de prendre la direction de Memphis où elle a pu découvrir Graceland et l’étendue de la popularité du chanteur qui est décédé le 16 août 1977. Considérant la couleur de la Ford Galaxie Skyliner 1959, le toit rétractable et l’espace, la jeune femme a opté pour le Ti-Paul Drive-In qui, à l’époque offrait un cheese burger, des frites, un sundaes, un Coca-Cola et autres accessoires en plastiques pour un total de moins d’un dollar américain. Et sans oublier un coussin à l’effigie d’Elvis!

Merci à Jim!

J’ai apprécié ce que ma fille m’a trouvé quand elle était à Memphis. J’étais au courant de l’Expo renaissance durant la fin de semaine de la Saint-Jean et j’ai décidé de m’y rendre avec le cadeau de ma fille. Même si c’est surtout des motos et des tracteurs, on peu aussi s’installer. Plusieurs personnes on apprécier ma voiture et les accessoires venant des États-Unis.

Propriétaire de sa Ford 1959 depuis environ dix ans, Jean-Paul Tanguay tiens par ailleurs à remercier le mécanicien bien connu, Jim Sundborg, qui a été en mesure de solutionner un problème au niveau du toit rétractable de la Skyliner.

Comme à chaque année, M. Tanguay prend part à quelques expositions ou balades, comme c’est le cas pour Richmond, Cleveland et autres endroits.