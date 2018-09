Après un départ frôlant la fin de semaine de la Fête nationale et ensuite celle de la Confédération, l’artiste multidimensionnelle Jessica Chabot a modelé progressivement un mur d’été gorgé de jaune, de vert et de bleu. Malgré une canicule qui a un peu ralenti le tempo, la Saint-Denisienne était de retour la semaine dernière pour l’orange et les contours subtils. À suivre…