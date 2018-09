Acquisition d’une pompe portative pour les pompiers de St-Claude

St-Claude (GCA) – Comme les pompiers le savent bien, en milieu rural le principal «nerf de la guerre», c’est d’avoir constamment et suffisamment d’eau pour procéder à l’extinction du brasier qui fait rage, surtout si vous êtes à une bonne distance de la source d’approvisionnement en eau.

Le département des incendies de St-Claude a récemment procédé à l’acquisition d’une pompe portative beaucoup plus légère, et plus fonctionnelle, qui viendra remplacer une vieille pompe beaucoup plus lourde, datant pratiquement du début du département. Facile à manœuvrer et sortir du camion-citerne, cette pompe à grand débit et non à pression, permettra d’être encore beaucoup plus efficace lors du pompage d’eau dans une source quelconque en milieu rural.

D’autre part selon nos informations, le SSI (Service de Sécurité des Incendies) de St-Claude est présentement à l’étude, afin de procéder prochainement au changement de son porteur d’eau (camion-citerne), soit par un camion avec un réservoir d’eau de 3000 gallons, ou une autopompe-citerne.