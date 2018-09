Mack Sennet se prépare à une grande rentrée au Symposium de Danville

Danville (GCA) – En préparation et en répétition depuis déjà quelques mois, les différents comédiens qui incarneront les personnages dans cette pièce se préparent très activement et fébrilement, pour les deux représentations qui auront lieu lors du week-end du 20e Symposium de Danville. Voulant agrémenter les festivités qui vont entourer la présentation de cette 20e édition du Symposium de Danville, par ce volet hautement culturel. Les signataires du texte et de la mise en scène, Richard Letendre et Lori Hazine Poisson, espèrent de tout cœur, faire revivre le temps de deux représentations, la légende de Mack Sennet, de Danville à Hollywood.

Afin d’être le plus fidèle possible au contexte d’époque et de l’histoire entourant la vie de Mack Sennet au temps du muet, le scénariste et la mise en scène n’ont rien négligé afin d’être le plus réalistes possible.

Rappelons que cette pièce de théâtre sera jouée à deux reprises durant le Symposium de Danville, soit le samedi 1er septembre à compter de 18h30 à l’école primaire anglophone ADS, et le lendemain le dimanche 2 septembre toujours au même endroit, mais cette fois à compter de 14h. Si vous désirez assister à l’une ou l’autre des représentations, vous devez absolument réserver votre place, car les places sont limitées. Entrée libre, mais réservation requise au: 819-839-1210