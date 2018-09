Quatrième degré des Chevaliers dans notre région des Sources

MRC des Sources (GCA) – Tout au long de l’année à travers les activités protocolaires des conseils de la région, on retrouve bien souvent des membres du 4e degré, pour assister, soutenir et collaborer très étroitement aux œuvres, ainsi qu’aux différentes collectes de fonds de ceux-ci.

Dans sa mission première, le Quatrième degré a pour mandat entre autres de soutenir et défendre l’héritage de la foi, en étant au service de l’Église, tout en faisant la promotion des valeurs chrétiennes et civiques.

Pour se distinguer et être la visibilité de l’Ordre colombien, les membres du Quatrième degré font appel à un décorum particulier lors de certaines cérémonies.

Le Quatrième degré n’est pas un degré d’honneur, c’est un degré qui est ouvert à tous les membres. Seules la loyauté envers sa communauté et envers les lois religieuses et civiles ainsi que la volonté de vouloir protéger sa patrie et les valeurs qu’elle représente sont requises pour y militer.