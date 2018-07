Orford sur la route fait escale à St-Camille

St-Camille (HC/GCA) – Présentation d’un grand concert gratuit à l’intention du mélomane en vous, ce vendredi 13 juillet, alors que se produiront au Camillois (ancienne église paroissiale), des stagiaires de l’Académie Orford Musique. Au piano se joindront des instruments à vent et à cordes qui vous entraineront à travers des œuvres du répertoire classique.

C’est afin de souligner le 10e anniversaire de la série les Concerts de la Chapelle que cet événement bien spécial vous est présenté ce vendredi 13 juillet. Il s’agit d’une marque de reconnaissance envers le public qui assiste aux différentes représentations depuis 2009. Un public conquis, qui est toujours plus nombreux et assidu en provenance des quatre coins de la MRC et d’ailleurs.

Cette fois, le traditionnel verre de moût de pomme partagé en fin de concert sera offert par la municipalité de Saint-Camille. Ce sera notre façon de sabrer le champagne en cette 10e saison des Concerts de la Chapelle.

Pour en savoir davantage à propos de la série complète des concerts: http://lesconcertsdelachapelle.com, ou encore, visitez la page Facebook.