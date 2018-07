Nouveau camion incendie à St-Camille

St-Camille (GCA) – Fondé entre la fin des années1960 et le début1970, le Service de Sécurité des Incendies de St-Camille vient de recevoir leur toute nouvelle pompe-citerne d’une capacité de 2 000 gallons impériaux. Monté sur un châssis de FreightleinerM2-112, ce camion de pompier est le premier véhicule neuf du département. Acquis de Maxi-Métal au coût de 350000$, cette nouvelle acquisition remplacera une autopompe internationale du début des années80, avec un réservoir de 500 gallons, qui avait été acheté usagé à l’époque, chez l’ex-fabricant de Camions incendie Levasseur, de St-François-du-Lac.

C’est avec une très grande fierté, qu’une douzaine de membres du personnel du service ont accueillie mercredi dernier, la toute nouvelle acquisition à son arrivée au garage de la municipalité. La nouvelle pompe-citerne pourra désormais mieux répondre aux besoins actuels du département avec son plus grand volume d’eau, en plus de pouvoir maintenant contribuer de façon plus optimale aux appels d’entraide avec ses voisins limitrophes.

Le nouveau directeur du service, M.Tony Marcotte, est particulièrement fier de cette livraison, qui augmente à partir de maintenant, les possibilités au niveau intervention pour ses hommes. Car avec les différentes options qui ont été demandées (galonnage, mousse et autres) spécifiquement sur le véhicule du département, le service sera définitivement mieux outillé pour répondre plus adéquatement à un appel sur le territoire rural, ou les autres services incendie sont à une certaine distance.