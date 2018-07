Centraide Estrie investit 73 814 $ dans le Val-Saint-François

Windsor (RC) – Centraide Estrie investit 73814$ dans la MRC du Val-Saint-François en 2018-2019 en appuyant cinq organismes qui viennent en aide à la population. Accompagnée de son prédécesseur Claude Forgues, la nouvelle directrice générale, Marie-Hélène Wolfe, a fait l’annonce lors d’un point de presse qui avait lieu le 20 juin au Centre des femmes du Val-Saint-François à Windsor.

«Ce montant global, en hausse d’environ 3 000$ par rapport à l’an 2017-2018, comprend une somme de 9 576$ octroyé dans le cadre du programme Bâtisseurs communautaire et dévolu à la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François dirigée par Diego Scalzo», a précisé MmeWolfe.

La directrice rappelle que tous ces investissements sociaux se font en fonction de priorités sociales et régionales suivantes: agir sur ce qui rend les personnes et les familles vulnérables; développer la capacité des collectivités et favoriser la participation sociale de tous; soutenir les collectivités dans une perspective de développement.

La rencontre annuelle a permis aux responsables de chaque organisme de présenter leurs créneaux et de recevoir les enveloppes monétaires permettant d’accroitre les efforts.

• Centre d’action bénévole de Windsor et région : 10567$. Le Centre offre divers services aux personnes en perte d’autonomie et apporte son aide aux démunis par les cuisines collectives, le dépannage alimentaire, le groupe de soutien aux proches aidants ainsi que l’aide au budget et les cliniques d’impôt.

• Centre d’action bénévole de Valcourt et région : 11248$. L’organisme a comme mission de promouvoir l’autonomie alimentaire et les saines habitudes de vie. Le but est d’améliorer la santé et la qualité de vie de la population des territoires couverts par le centre.

• Centre des femmes du Val-Saint-François : 13743$. L’objectif du Centre est de promouvoir le mieux-être et le développement personnel, social, économique et culturel des femmes de la MRC.

• Rivage du Val-Saint-François : 12234$. Cet organisme se donne comme mission de favoriser l’intégration et le maintien dans la communauté des personnes qui vivent, ou qui ont vécu une problématique de santé mentale.

• Tabliers en folie de Richmond : 16446$. L’organisme a comme objectif d’améliorer la santé et la qualité de vie de la population, en tenant principalement des activités de cuisines collectives, ainsi que des activités novatrices et collectives.

Dans l’ensemble de la région de l’Estrie et dans les sept MRC desservis, c’est un montant total de 1108806$ qui sera versés aux 68 organismes et différents programmes communautaires, financièrement supporté par Centraide Estrie.