Inauguration sous le signe du rassemblement de familles

Danville (GCA) – C’est vendredi soir dernier que la Ville de Danville a inauguré de façon officielle, les nouveaux jeux d’eau qui ont remplacé la barboteuse, ainsi que la réfection complète faite au niveau de la piscine municipale. C’est une somme de 212 000$ qui fut en partie subventionné grâce à certains programmes d’aide financière, qui a dû être investi à ce chapitre, afin d’apporter les correctifs majeurs qui s’imposaient, pour une mise à niveau de cette piscine qui fut aménagée au début des années 80.

Rappelons que les nouvelles installations des jeux d’eau, sont maintenant situées juste à côté du « skate parc », au niveau du plateau multisport, où sont maintenant regroupé l’ensemble des aménagements récréatifs et sportifs de la Ville de Danville, à l’exception du stade de balle Donald-Roy, qui lui est demeuré au même endroit.

Les organisateurs de cette petite fête qui se voulait pleinement conviviale pour l’ensemble des citoyens de tous les âges et les familles présentes ont été largement comblés par la présence nombreuse de citoyens provenant des quatre coins de la municipalité. Au son de la musique divertissante et des jeunes qui ont pu profiter à souhait des jeux d’eau pour la circonstance, les citoyens étaient tous invités pour le souper aux hot-dogs qui ont été préparés par les pompiers de l’endroit, et les conjointes et ami(es) de ceux-ci.