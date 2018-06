Richmond - La Fête du Canada sera soulignée à Richmond par la Légion canadienne le dimanche 1er juillet. Le départ de la parade aura lieu le 14h à partir de l’école du Plein-Cœur située sur la rue Adams. Après le défilé, la population est invitée à la Légion où il y aura des hot-dogs gratuits, de la musique en direct et des activités pour les enfants. Le maire de Richmond, Bertrand Ménard, et les conseillères et conseillers municipaux seront également sur place.