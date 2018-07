Bilan du lave-auto des pompiers de Windsor-Val-Joli

Windsor (RC) – Suite au lave-auto des pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor qui se tenait le 2 juin dernier, plus de 2300$ ont été remis à deux écoles primaires et deux organismes de la région windsoroise.

L’école Saint-Philippe de Windsor a reçu 750$ pour son projet de jardin communautaire, tandis que celle de l’Arc-en-ciel de Saint-François-Xavier-de-Brompton obtient 500$ afin d’enrichir l’anglais auprès des jeunes. Le Centre d’action bénévole de Windsor et région profite de 750$ pour l’aménagement de nouveaux locaux. Le reste de la somme sera utilisé pour contribuer aux paniers de Noël des Chevaliers de Colomb.

Les pompiers ont lavé plus de 350 voitures et servirent plus de 300 hot-dogs aux nombreux résidents de la région présents sur place. «Nous aimerions remercier la population de la région pour leur grande participation; c’est grâce à vous que nous pouvons redonner à des organismes qui offrent des services à notre monde!», soulignent le coordonnateur de l’activité, Adam Rousseau et ses collègues.