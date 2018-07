Coup d’œil sur la Fête de la St-Jean à St-Camille

St-Camille (GCA) – Pratiquement toute la communauté a participé aux différentes activités du jour de la St-Jean au Parc de la municipalité. Encore une fois jeunes et moins jeunes ont eu beaucoup de plaisir tout au long de cette très belle journée fraternelle et fort conviviale à souhait. Et ce malgré les quelques averses intermittentes durant le temps fort de cette belle journée où les gens se rassemblent en communauté pour célébrer la Fête nationale du Québec.

D’ailleurs selon les propos du maire de St-Camille, Philippe Pagé, ce fut une journée de réussite exceptionnelle. Au programme au long de la journée du 24 juin, il y a eu un tournoi de fer à cheval, un bingo intergénérationnel au Camillois, un méchoui qui a accueilli plus de 300 personnes, un feu d’artifice remarquable, et une soirée festive du tonnerre, toujours selon M.Pagé.