Malgré la pluie, on célèbre la Fête nationale à St-Georges

St-Georges-de-Windsor (GCA) – Lors de notre passage, des gens étaient réunis à proximité du stade de balle municipale, afin de se divertir, chanter et participer aux activités entourant la Fête nationale du Québec. Un tel rassemblement de personnes est toujours un temps propice pour échanger et faire place à la taquinerie entre amis(e) s et voisins.

On en profite également, pour échanger sur les dernières nouvelles, et pour célébrer tous ensemble entre les générations, soit l’arrivée de la saison estivale, ou encore, la fin des classes pour les jeunes, et la fin de la première récolte des foins pour d’autres. Comme le disait M.Perreault, maire de l’endroit, que nous avons eu le plaisir de croiser, l’important c’est de pouvoir prendre du temps ensemble pour célébrer nos liens comme collectivité active dans son milieu.