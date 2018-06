La Fête de la St-Jean à Asbestos

Asbestos (GCA) – Organisé pour une deuxième année consécutive par les membres du service d’incendie de la Caserne43 d’Asbestos, dans le stationnement de l’aréna Connie Dion, et bien que la température a connu des hauts et des bas par moment, les citoyens ont répondu en très grand nombre. Les gens avaient vraiment l’esprit et le cœur à la fête. Comme toujours, l’Association des pompiers de l’endroit a mis beaucoup d’ambiance et de vie, afin que tous puissent s’amuser fermement.

De la course de poche de patates, à la course de brouettes à manchons, en passant par le «tombe à l’eau», sans oublier les traditionnels jeux gonflables, la démonstration de décarcération avec une victime à sortir de l’auto accidentée, en passant par le feu de joie, et les kiosques de nourriture.