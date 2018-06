Un nouveau camion chez Bessette et Boudreau

Félicitations à Denis Comeau, chauffeur qui cumule le plus d’années de service pour la compagnie. Pour souligner ces 28 belles années avec nous, Bessette et Boudreau a tenu à lui offrir un nouveau camion dont il a fait le choix selon ses préférences.

Lors de cet évènement, le comité de direction de Bessette et Boudreau et plusieurs employés se sont joints au dévoilement du camion pour souligner la loyauté, la présence et le dévouement dont Denis fait preuve. Nous sommes chanceux de vous compter parmi notre équipe.

Bonne route dans votre nouveau camion !