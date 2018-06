Une fin de semaine active marquée par la culture et les petits entrepreneurs à Windsor

Windsor (RC) – Alors que le printemps assignait le départ du beau temps avec les hot-dogs et breuvages de la Ville de Windsor au parc du Centenaire, les remises d’arbustes aux citoyens, le lave-auto des pompiers et autres activités, la fin de semaine du 15 au 17 juin amorçaient de nouveaux rendez-vous à l’approche des prochaines festivités de la Fête nationale.

Le 15 juin, en début de soirée, la Bibliothèque municipale Patrick-Dignan présentait l’Heure du conte, cette fois à l’extérieure. L’artiste et conteuse Isabelle Gosselin a pour l’occasion animée un moment théâtralisé au parc du Centenaire. Il s’agissait d’une activité gratuite et ouverte à tous.

L’Heure du conte à l’extérieur a été appréciée l’an dernier, si bien que les parents et leurs enfants ont demandé une nouvelle édition. Les habitués de l’Heure du conte en pyjama verront qu’une telle animation à l’extérieur permet d’être plus imaginatif et une plus grande liberté de mouvement pour la conteuse.

Le samedi 16 juin, de 10h à 16h, la Ville de Windsor offrait pour la première fois un lieu de rassemblement dans le cadre de la Grande Journée des Petits Entrepreneurs qui se tenait au stationnement de la piscine, face au marché d’alimentation Provigo. «Il y avait deux kiosques à travers la ville dans l’édition de l’an dernier. Cette année, dix entreprises étaient enregistrées et une quinzaine de jeunes ont participé avec les parents et amis. C’est une très bonne activité qui va surement être de retour l’an prochain» prévoit la mairesse Sylvie Bureau.

Le dimanche 17 juin, à 13h, la Ville de Windsor présentait son premier spectacle de l’été au parc du Centenaire. À l’occasion de la fête des Pères, le groupe bien connu en région, les Cool Brothers, était installé au parc du Centenaire. Le spectacle était gratuit et les gens pouvaient apporter leurs chaises. Ce genre d’évènement sera reproduit chaque mois afin d’animer la ville et d’offrir des moments culturels à la population.

Enfin, le Parc et camping Watopeka est bien occupé. Quant au Parc historique de la Poudrière, les visites d’animations théâtralisées ont débuté et les 25 kilomètres de sentiers pédestres demeurent accessibles.