Grand succès de la vente de fleurs à Richmond

Richmond (RC) – La vente de fleurs au profit de la paroisse Sainte Bibiane a connu un franc succès. L’objectif de 3 000 $ a été dépassé avec un revenu net de 3 366 $, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à l’édition précédente.

Les organisateurs et les nombreux bénévoles tiennent à remercier chaleureusement la population pour les nombreux témoignages et l’encouragement reçu.

Le soufflet de l’orgue est réparé

Ce grand succès a permis la réparation du soufflet de l’orgue par les Ateliers Bellavance situés à Saint-Hugues, en Montérégie.

« Il s’agissait d’un travail très délicat et c’était impressionnant de voir de près la dimension et le fonctionnement du soufflet. Celui-ci est activé par un puissant ventilateur électrique apportant l’air par le bas, en même temps que le couvercle du soufflet rempli de briques met une pression par le dessus. Le problème du soufflet se situait au niveau des joints mobiles en cuir, entre les deux parties. Le cuir état fissuré en plusieurs endroits et laissait fuir l’air, ce qui menaçait de briser le moteur du ventilateur », explique Jeannette Comeau, membre du comité de la Fabrique Sainte-Bibiane.

L’instrument maintenant rénové permettra aux meilleurs musiciens de jouer des œuvres majeures sans craindre de manquer de puissance. Les marguillers tiennent à remercier tous ceux qui ont contribué, d’une façon ou d’une autre, au succès de l’activité.