Réveille toi Arthur ! Une pièce de théâtre sur l’abus aux ainées

Asbestos (GCA) – C’est grâce à l’incursion dans le quotidien d’Arthur, aîné à la retraite et veuf, que le public de tous âges est sensibilisé aux multiples formes d’abus que les aînés pourraient vivre. L’assistance présente est invitée de manière tantôt humoristique, tantôt tragique, à découvrir les pièges que lui tendent ses proches et les membres de son entourage. Cette pièce a pour but d’inciter les aînés à dénoncer les abus commis à leur égard ou à l’égard d’autres aînés de leur entourage. Malheureusement, trop d’aînés hésitent encore à dénoncer ces situations et préfèrent les vivre dans le silence.

La Concertation estrienne contre la maltraitance des personnes ainées, en collaboration avec Échec au crime, organise la tournée régionale de cette pièce de théâtre qui circule actuellement à travers le Québec. Les ainées en particulier, les aidants auprès des personnes âgées, et le grand public, sont donc conviés afin d’assister à cette pièce de théâtre, le jeudi 14 juin à compter de 13h30, à la Salle Notre-Dame-de-Toutes-Joies d’Asbestos, au 120 Boulevard Olivier.

À la suite de la présentation, divers organismes provinciaux et locaux seront sur place afin de répondre aux questions des ainés.