Une initiative de quartier qui fait son chemin à Asbestos

Asbestos (GCA) – Depuis sa mise en place, il y a quelques mois seulement, le projet ne cesse de grossir, par l’adhésion régulière de nouveaux partenaires, qui viennent se greffer au groupe initial, pour le mieux-être de l’ensemble des citoyens du secteur. Lors de notre passage, une douzaine de personnes âgées venait tout juste de compléter une discussion-partage, sur les abus faits aux personnes âgées. Et c’est comme ça à longueur de mois, me confiait la coordonnatrice Partenaire pour la Petite Enfance, de cette très belle initiative de quartier, MmeJ oanne Gardner.

Cette maison intergénérationnelle au 216 de la rue Pierre-Laporte est de plus en plus utilisée par les différents groupes du secteur, pour la qualité remarquable de son accessibilité et ses services, mais aussi pour la qualité de vie et des échanges, que l’on peut retrouver. Une fois à l’intérieur de la maison, on sent immédiatement la fébrilité entre les générations. Car le local de quartier est un espace réservé de rencontres diverses et d’activités propice au plaisir et au temps de qualité entre parents et enfants, entre voisins, entre générations, avec les partenaires présents.

Sous un même toit en étroite cohabitation de proximité, on retrouve présentement les partenaires suivants, qui ensemble travaillent tous très fort à la dynamisation du secteur. Et comme je mentionnais précédemment, la liste s’allonge, puisque de nouveaux partenaires s’ajoutent sur une base régulière, afin de toujours mieux répondre au fil du temps, aux besoins du milieu.

Notons la participation en collégialité de l’Office Municipal d’Habitation de la Ville d’Asbestos, la CDC des Sources, les Partenaires pour la petite enfance des Sources, la Maison des Familles «Famillaction», la Cuisine Amitié, le CIUSSS de l’Estrie… etc.

D’ailleurs il y a tellement de vie et mouvement au local de quartier, du 216 rue Pierre-Laporte, que vous pouvez les suivre au quotidien sur leur page Facebook: Local de quartier.