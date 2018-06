Avez-vous un projet qui pourrait dynamiser le milieu ?

Asbestos (GCA) – Pour une deuxième année consécutive, la Ville d’Asbestos offre aux organismes du milieu, la possibilité de financer l’ensemble, si non en très bonne partie, les coûts de la mise en place d’une initiative locale, ou encore, d’un projet complètement novateur, dynamisant et rassembleur pour les citoyens demeurant sur le territoire de sa municipalité. Après le vif succès qu’a connu l’an dernier le «Fonds de qualité de vie de la ville d’Asbestos», avec le dépôt de quelque 17 projets au total, dont 9 ont été acceptés et se sont partagé la somme de 50000$ qui était prévu à cet effet. Voici que la ville récidive à nouveau pour 2018.

Une fois de plus c’est un montant de 50000$ qui est en jeu. Donc si vous avez un quelconque projet en tête en ce moment même, qui pourrait apporter quelque chose de plus à la dynamique du milieu à titre d’organisme dans la communauté immédiate. Vous êtes donc invité sans plus tarder à consulter le site web de la Ville d’Asbestos, afin de connaitre tous les détails vous permettant de présenter votre projet à partir des critères exigés pour la présentation en ligne.

Souvenez-vous, il faut que ça soit un projet mobilisateur qui saura ajouter ou bonifier la vie des gens d’Asbestos. Peu importe, l’organisme communautaire du milieu, et les sujets peuvent être aussi variés que la culture, le loisir, l’éducation populaire, la science, le divertissement, l’environnement… etc. pour en savoir davantage, il faut consulter le formulaire en ligne sur le site web de la ville.

Précisons que les associations, groupes et organismes communautaires du milieu, ont jusqu’au 3 juillet à 16h, afin de présenter un projet via le formulaire qui se trouve sur le site web de la ville. Par la suite un comité de sélection fera l’analyse des différents projets déposés. À partir du 13 août, les projets retenus seront mis en ligne, afin que la population d’Asbestos puisse choisir et voter pour les meilleurs d’entre eux. Le 9 septembre sera la dernière journée pour le vote populaire. Et le 10 septembre, les projets qui auront été retenus seront affichés en ligne sur le site web et Facebook de la Ville d’Asbestos.