Les adultes de Jardi-Serre prêts pour l’été à Windsor

Windsor (RC) – L’équipe de la Coop Jardi-Serre était de retour à leur serre-tunnel samedi dernier afin d’écouler ses plants de légumes bio et de remettre à ses clients leurs commandes préparées. Une semaine auparavant, l’enseignante Danielle Viau, ses collègues et les élèves qui ont fait pousser les variétés de fleurs et de plants cultivés au fil des mois étaient tous présents pour accueillir la population à l’occasion de la 10e année de la coopérative.

Aux efforts menés durant l’année2017-2018 concernant Jardi-Serre, les élèves adultes ont aussi continué à progresser au niveau de l’autonomie, notamment ce qui a trait au budget personnel. À l’approche de l’année scolaire qui se terminera bientôt au point de service de Windsor du Centre d’éducation des adultes des Sommets, le personnel, les élèves et parents sont maintenant prêts pour la saison estivale!