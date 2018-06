Sécurité-Jeunesse des Optimistes pour les vélos

Windsor (RC) – En collaboration avec la Ville de Windsor, de la Régie d’incendie intermunicipale et Location Windsor, le Club Optimiste se prépare pour l’activité Sécurité-Jeunesse qui aura lieu le samedi 9 juin, de 10h à 14h, dans le stationnement de l’aréna, ou à l’intérieur s’il y a mauvais temps.

Un circuit pour les vélos (casque obligatoire) avec deux catégories d’épreuves sera offert aux jeunes, ainsi que l’inspection et le burinage des vélos. Pour les handicapés et les enfants, il y a aura de la musique, des jeux et du maquillage. À l’heure du midi, les participants pourront avoir gratuitement à un hot-dog, un sac de croustilles pour les participants; le jus sera gratuit pour tous; deux hot-dogs pourront s’ajouter au coût de 1$.

Des tirages de prix de présence pour les jeunes de 18 ans seront remis à la fin des activités. Pour information: Mario Saint-Onge au 819 845-7116, ou Denise Gagné au 819 570-7639.