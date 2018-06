Fête de l’Amour à Saint-François-Xavier

Saint-François (RC) – C’est le dimanche 3 juin qu’avait lieu la traditionnelle fête de l’Amour à la paroisse de Saint-François-Xavier. Présidée par l’abbé Gilles Noël, administrateur de la paroisse, la cérémonie honorait 15 couples qui fêtaient cette année entre 65 et 20 ans d’union matrimoniale.

«La chorale, accompagnée à l’orgue par Bernard Langlois, a exécuté avec brio, comme toujours, des pièces de choix qui ont rehaussé dignement la solennité de l’évènement. La grand-messe s’est conclue par une photo du groupe des jubilaires, suivie d’un vin d’honneur qui a suscité de fraternels échanges entre les nombreux assistants», rappelle l’organisateur de la fête, Jean-Guy Hamel avec l’apport de bénévoles.

Un grand merci est adressé aux membres du Comité des Fêtes paroissiales qui ont donné généreusement de leur temps dans la préparation et le déroulement de cette belle fête qui a fait encore la joie de tous les participants.

Les jubilaires 2018

65 ans: Roger Larochelle et Suzanne Roussin; Marcel Rodrigue et Hélène Bourgeois.

60 ans: Étienne Czobor et Micheline Fillodeau; Gérard Robert et Jeannine Morin.

50 ans: Nova Fredette et Jocelyne Patoine; Claude Sylvain et Marielle Lussier.

45 ans: Marcel Jolin et Michelle Jolin; Roch Lanctôt et Laurette Lauzon; Réal Lavigne et Rose-Marie Lahaie; Gérard Messier et Denyse Morin; Rolland Sanders et Fernande Bresse.

35 ans: Réal Asselin et Solange Léveillé.

30 ans: Marc Smith et Lisanne Chabot.

20 ans: Yan Brodeur et Amélie Préfontaine; Gilles Lassonde et Pierrette Lebel.