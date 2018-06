La Grande Journée des petits entrepreneurs à Windsor

Windsor (RC) – La Ville de Windsor organise cette année un rassemblement à l’occasion de la Grande Journée des petits entrepreneurs. Ainsi, tous les jeunes de 5 à 12 ans intéressés sont invités à se joindre à l’évènement le 16 juin prochain, de 10h à 16h, dans le stationnement de la piscine municipale.

L’enfant doit, dans un premier temps, déterminer l’entreprise qu’il souhaite mettre sur pied en s’inspirant naturellement de ses intérêts, ses passions, ses talents et ses idées. Il est responsable de son propre kiosque et la Ville fournira une table et des chaises en cas de besoin aux enfants inscrits.

«Les exemples d’entreprises sont nombreux: confection gourmande, réalisation d’œuvres d’art (bijoux, peintures, caricatures, etc.), kiosque de limonade, jus frais, maquillage, spectacle de magie, lave-vélo, cours de soccer, tonte de pelouse, promenade de chien et bien d’autres idées imaginées par les enfants, mentionne Danika Saint-Pierre, technicienne en loisirs. Ensuite, il doit s’inscrire sur le site internet de la Grande Journée au https://www.petitsentrepreneurs.ca/inscription/, par la même occasion il pourra se joindre à notre rassemblement.»

Partout au Québec

Cette année marque la 5e édition de la Grande Journée des petits entrepreneurs qui se déroule partout au Québec et la première édition ici à Windsor. En 2018, les enfants seront plus de 5000 à participer à la journée.

Pour plus d’informations et réserver une table et des chaises, communiquez avec MmeSaint-Pierre au 819 845-7888, poste221, ou par courriel: services-recreatifs@villedewindsor.qc.ca/.