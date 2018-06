Le Marché public de Valcourt de retour en juin

Valcourt – Plus d’une vingtaine de producteurs de la région de Valcourt et des environs ont confirmé leur présence pour la saison 2018 du Marché public de Valcourt, qui amorcera sa nouvelle saison le mercredi 20 juin, au parc Camille-Rouillard, à Valcourt. Le Marché public de Valcourt proposera une saison sans interruption et sera en activité chaque mercredi, du 20 juin au 12 septembre.

Pour cette deuxième saison, plusieurs producteurs seront de retour et de nouveaux s’ajouteront pour offrir une plus grande variété. Fraises, framboises, boeuf Angus, vins, cidres et mets préparés ne sont que quelques-unes des nouveautés Ainsi, c’est près d’une quinzaine de producteurs qui seront sur place chaque semaine. Jean-François Landry, apiculteur et président du Marché public de Valcourt est confiant que cette deuxième saison sera exceptionnelle : « L’an dernier, nous avons réussi à créer une belle ambiance et à faire une bonne première impression. Plusieurs producteurs ont hâte de retrouver les gens qui fréquentent le marché et je pense que c’est réciproque. »

À la suite d’un sondage auprès de sa clientèle, l’horaire du marché a été légèrement modifié cette année et se tiendra de 16 h à 18 h 30. Selon Geneviève Simon-Potvin, productrice maraichère et administratrice : « Puisque le marché se tient en semaine, plusieurs personnes nous ont demandé à ce que l’horaire soit davantage adapté pour les travailleurs et nous espérons que ce changement nous permettra de mieux répondre aux besoins de la clientèle. »

Les gens sont invités à consulter la page Facebook du Marché public de Valcourt pour connaître les détails. Les organisateurs prévoient également quelques surprises au cours de la saison : tirage de certificats-cadeaux, musiciens, collaboration avec des artistes locaux, etc. Mentionnons qu’en cas de pluie, le marché aura lieu dans le centre communautaire de Valcourt, situé derrière le parc Camille-Rouillard