61e Cérémonial de fin d’année des Cadets de l’Air Asbestos-Danville

Asbestos (GCA) – La revue de fin d’année d’instruction est toujours un moment privilégié de rassemblement pour les anciens, la famille, les ami(es), et les distingués invités au programme. C’est également un des temps fort protocolaires de l’année. Comme toujours, les jeunes de 12 à 18 ans de la MRC des Sources, qui sont des membres à part entière de ce regroupement, nous ont tous épatés par la démonstration des nouveaux savoirs acquis depuis septembre dernier.

Cette année pour l’inspection des troupes, on avait invité nul autre que le directeur de l’école secondaire l’Escale d’Asbestos, M.Daniel Champagne, pour qui c’était le premier contact avec le mouvement des Cadets du Canada. Il va sans dire qu’il a été fort impressionné par la tenue et le savoir particulier des 25 cadets et cadettes que l’on retrouvait sur parade.

Le cérémonial de fin d’année, est un rituel qui revient chaque printemps pour bien conclure l’année, et surtout reconnaitre à juste titre, certains cadets qui se sont particulièrement illustrés.

La revue donne toujours l’occasion de démontrer ce qu’ils ont appris et pratiqué tout au long de l’année, et permet de montrer aux amis, aux familles et aux membres de la collectivité tout le chemin parcouru.