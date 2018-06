Danville célébrera la Fête des voisins le samedi 9 juin

Danville (CD/GCA) - Les citoyens de la municipalité sont cordialement invités à célébrer et organiser entre voisins, une fête de quartier pour le samedi 9 juin prochain. Déjà au bureau de la ville, plusieurs concitoyens ont manifesté leur intérêt à prendre part à la troisième édition de cet événement destiné principalement à resserrer les liens entre voisins dans un esprit de plaisir et convivialité.

Selon un communiqué de la ville, «ensemble le voisinage devient assurément le succès sans contredit de la fête». Le lieu suggéré: la cour de la maison, la rue, le parc. Quoi qu’il en soit selon cette même communication, différentes formules sont possibles: du 5 à 7, au barbecue, en passant par un repas partagé, ou un concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui leur conviendra le plus possible et ils peuvent même consulter le site Web de la Fête des voisins pour y trouver des informations et des suggestions d’activités à faire entre les voisins visitez le: www.fetedesvoisins.qc.ca

«J’invite la population à profiter de cette occasion privilégiée afin de nouer des liens amicaux et de partager des moments agréables entre les voisins», de préciser M.Michel Plourde, maire de Danville.

Les citoyens qui seraient intéressés par l’idée peuvent se procurer gratuitement des affiches, des cartons d’invitation et même des ballons à l’effigie de la Fête, à l’Hôtel de Ville de Danville. Pour se procurer du matériel, il faut contacter MmeChantale Dallaire au 819-839-2771 poste29, ou par courriel au: charge.projet@danville.ca