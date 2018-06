Tournoi de golf du maire d’Asbestos, une année exceptionnelle

Asbestos (GCA) – 125 joueurs de golf ont participé la semaine dernière, à la tenue du 17e Tournoi de golf du maire d’Asbestos. Ce qui lui confère maintenant, le plus gros tournoi à s’être tenu à ce jour sous l’égide du premier citoyen de la ville depuis sa création. De l’avis de l’ensemble des participants qui reviennent pour bon nombre année après année, il s’agit là d’un des plus beaux du genre au Québec.

Rappelons que ce tournoi de golf a pour but principal d’aider et supporter financièrement les différents organismes communautaires de la ville tout au long de l’année, par des remises de chèques allant de 250$ à 500$ pour les organismes qui en feront la demande à l’Hôtel de Ville. Cette année ne sera pas en reste, avec la somme d’argent provenant des profits qui ont été réalisés par l’édition2018. Ainsi un montant record de 9300$ a pu être amassé grâce aux 125 joueurs provenant de partout en province. Sur le parcours, il y avait des gens de la MRC des Sources, mais également des personnes provenant de Joliette, Montréal, Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville et Windsor entre autres.

Connu sous le nom de «Formule Vegas», ce tournoi débute par un brunch vers 11h pour tous les participants. Par la suite c’est le départ à compter de 12h30, et le tout se poursuit allègrement, jusque vers 17h30, et on termine la rencontre par un cocktail, avant de prendre congé les uns les autres.