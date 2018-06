La Maison des jeunes de Danville fête ses 35 ans

Danville (GCA) – Mise sur pied durant l’année1977-1978 au deuxième étage du Centre communautaire Mgr Thibault, dans l’ancienne classe de 7e année du frère Marcel, ce n’est quand 1983, qu’elle sera officiellement reconnue en vertu de ses lettres patentes. Samedi le 6 octobre prochain marquera le début des célébrations entourant son 35e anniversaire de présence assidue dans le cœur des jeunes d’ici.

Depuis sa création et ses 4 déménagements au fil des années, plusieurs centaines de jeunes l’ont fréquenté de façon périodique ou régulièrement. Pourquoi va-t-on à la Maison des jeunes «Au Point 14-18 ans»? Autant de questions, qu’il y aura de réponses. Ce que l’on sait assurément, c’est que depuis sa création il y a 35 ans, elle répond toujours encore aujourd’hui dans le ici et maintenant, au besoin personnel de chacun des jeunes qui la fréquente.

Bien que les finances dont dispose cette maison jeunesse sur une base annuelle soient fort restreintes, on arrive bien souvent à accomplir de «petits miracles», grâce à l’imagination et la créativité débordante des jeunes et animateurs, afin de pouvoir réaliser différents projets. On favorise 5 volets spécifiques: soit le culturel et artistique, le sport et le récréatif, le démocratique dans les décisions, et le politique (ex: pour le respect des choses et des personnes), l’éducatif et le préventif, ainsi que l’implication communautaire et sociale dans le milieu.

Le Coordonnateur, M.Jean Couture, mentionnait que la mission première est d’offrir en tout temps, au 12 à 17 qui la fréquente, un local à leur image et accessible à tous. Un environnement encadré et animé qui vise l’apprentissage des responsabilités, et de la citoyenneté. Un lieu d’expérimentation ou la participation est libre et volontaire.

En toute saison il y a plusieurs activités au programme dans les locaux ou ailleurs. On enregistre en règle générale un taux de fréquentation de plus ou moins 20 jeunes par jour dépendamment de la saison. Il y a le volet9 à 13 ans (lors des jours de classe), entre 15h et 17h. Et de 18h à 21h, c’est pour les 14 à 17 ans. Actuellement, l’équipe d’animateurs est composée de Daphné, René, Karel et Jean à titre de Coordonnateur, sous l’égide d’un conseil d’administration.