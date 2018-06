Après plusieurs années d’attente, le pont sera finalement reconstruit

Danville (GCA) – Pour plusieurs citoyens du secteur, on n’y croyait pratiquement plus, mais voici contre toute attente que le pont enjambant la rivière Nicolet Sud-Ouest sur le chemin Craig à Danville sera reconstruit au complet. C’est le ministère qui en a fait l’annonce la semaine dernière. Selon le programme et l’échéancier des travaux, le tout devrait débuter à partir de lundi prochain le 4 juin, pour s’échelonner jusqu’à la mi-novembre2018 si tout se déroule tel que prévu.

Il est évident que durant la reconstruction du pont, la circulation sera déviée complètement. Des détours et des itinéraires facultatifs ont d’ailleurs été prévus pour l’ensemble des utilisateurs du pont. Ainsi on parle d’alternative par soit par la route255, la 116, ou le chemin Tremblay sur plus ou moins 8 kilomètres.

Rappelons qu’au fil des dernières décennies, le pont a fait l’objet de fermetures pour diverses réparations à la suite de bris au niveau de sa structure par suite d’accrochages par des camions. Le nouveau pont sera également élargi et au même niveau que la route qui traversera le pont.