Votre engagement et votre dynamisme font briller le 2950!

Windsor – Les cadets et cadettes du Corps de cadets rayonnent dans notre région. Que ce soit sur le camp d’été, votre participation aux compétitions régionales et provinciales de tir, au Jeux des cadets, vos performances en exercice et lors des activités régulières, le 2950 impressionne par sa qualité, son respect ainsi que par ses résultats. Nous voici rendus à une autre étape importante, la fin de l’année d’entraînement2017-2018 et la parade finale.

La dernière année fut une année de changements lorsqu’il est question d’instruction. Nous avons en effet remplacé les cours théoriques par des sorties et activités pratiques, ce qui nous a mis dans l’action.

Le succès d’une année d’entrainement, c’est le résultat de la participation active et coordonnée de tous les intervenants. Si le Corps de cadets2950 de la 52e Ambulance de campagne a su maintenir la qualité des services offerts aux jeunes, c’est grâce au dévouement remarquable des membres du comité répondant et d’une équipe d’officiers, d’instructeurs et de bénévoles qui n’ont pas ménagé ses efforts et leurs temps pour offrir de nombreuses activités variées et enrichissantes.

Ce travail auprès des jeunes a été supporté et coordonné par la Ligue des cadets de l’armée ainsi que par la précieuse collaboration de personnel du Détachement de St-Jean de l’Unité régionale des Soutien au cadet (URSC) et de notre unité de support, la 52e Ambulance de campagne.

L’appui inconditionnel de la Ville de Windsor, de la communauté, des élus, des gens d’affaires et des parents de cadets sont des éléments distinctifs du 2950 qui font l’envie de plusieurs unités de cadets, conciliés avec les efforts des autres intervenants. Ils en découlent des résultats extraordinaires.

Le 2950 est toujours un exemple à suivre. Finalement, soulignons que c’est aussi grâce aux responsabilités assumées par les jeunes eux-mêmes (sous officiers) et l’énergie déployée par ceux-ci, le tout avec la touche du 2950, soit en s’amusant! Vous chers cadets, vous avez relevé le défi!

Merci de votre collaboration à tous. Félicitations aux cadets et cadettes et au plaisir de vous revoir l’an prochain.