Un 5 à 7 familial pour découvrir les nouvelles couleurs de Nourri-Source

Windsor – Nourri-Source Val Saint-François, l’organisme de la région voué à la promotion de l’allaitement maternel et à l’entraide entre mamans allaitantes, dévoilera son nouveau logo lors d’un 5 à 7 qui aura lieu le 7 juin prochain à la Maison de la famille les Arbrisseaux à Windsor.

Toute la population du Val Saint-François est invitée à cet évènement gratuit qui se veut festif et où, bien sûr, les bébés et enfants seront les bienvenus. Il y aura d’ailleurs des activités pour les enfants (maquillage, animation, etc.) en fonction du nombre d’inscriptions reçues. Un buffet froid et des breuvages seront servis sur place.

En plus de dévoiler les nouvelles couleurs de l’organisme, cette activité sera l’occasion pour les mamans œuvrant bénévolement au sein de Nourri-Source de présenter les activités à venir et les services offerts dont, notamment, la route du lait.

À noter que la date limite pour s’inscrire est le 1er juin. Pour s’inscrire: https://www.inscription-facile.com/form/zwOnKWzQSnbgQDr19eEZ. Pour de l’information complémentaire, visitez la page Facebook NourriSourceVsf.